Lucas Fernandes, meio-campista, é um dos destaques do BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 28/11/2022 12:52

Rio - O Botafogo fechará a temporada de 2022 com um amistoso contra o Crystal Palace, da Inglaterra, no Selhurst Park, em Londres, no próximo sábado (3/12). A viagem faz parte do processo de valorização e expansão da marca, agora comandada pelo empresário norte-americano John Textor. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o meia Lucas Fernandes avaliou o calendário internacional do elenco.

"Importante valorizar a marca Botafogo, o trabalho feito pelo John Textor. Importante a nível mundial. Tem tudo para ser uma experiência muito boa, para aprendermos com eles e eles aprenderem conosco. É uma mistura de culturas. Estamos empolgadas, esperamos que dê tudo certo", disse o jogador.

Além da partida contra os Eagles, dois dias antes, na quinta-feira, o time comandado por Luís Castro fará um jogo-treino com o Charlton, equipe da terceira divisão inglesa.

Após o período de excursão no Reino Unido, os jogadores entrarão de férias e devem ter cerca de 30 dias de descanso antes da preparação visando a próxima temporada.