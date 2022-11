Isidro Pitta está próximo de se tornar jogador do Botafogo - Fernando Alves/E.C. Juventude

Publicado 25/11/2022 19:38

Rio - O Botafogo está muito próximo de fechar com o seu primeiro reforço para 2023. Trata-se do atacante Isidro Pitta, que pertence ao Huesca mas defendeu o Juventude no Campeonato Brasileiro, e chega para disputar posição com Tiquinho Soares no elenco do Glorioso. A informação é do portal "Fogão Net".

Ainda segundo o comunicador, o Alvinegro contratará o jogador por empréstimo com opção de compra com metas estabelecidas e preço pré-fixado. Isidro Pitta tem vínculo com o clube espanhol válido até junho de 2025.

No começo do mês, o jogador foi punido pela Fifa por ter deixado o Santa Cruz de Alvarenga, de Portugal, sem ressarcimento. No entanto, segundo o empresário do atacante paraguaio, afirmou que a multa imposta pela entidade, de 65 mil euros (cerca de R$ 350 mil, na cotação atual), já foi paga. Com isto, Pitta está liberado para jogar.

Aos 23 anos, Isidro Pitta esteve no elenco do Juventude que foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Neste ano, o jogador disputou 42 jogos, marcou oito gols e deu cinco assistências para seus companheiros.