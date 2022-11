André Mazzuco falou sobre a importância da excursão do Botafogo em Londres - Vitor Silva/Botafogo

André Mazzuco falou sobre a importância da excursão do Botafogo em LondresVitor Silva/Botafogo

Publicado 28/11/2022 15:36

Rio - O Botafogo embarcou, na noite do último domingo (27), para a Inglaterra, onde irá realizar uma excursão que marcará o final da temporada de 2022. Já no aeroporto, pouco antes de embarcar, André Mazzuco, diretor de futebol do Glorioso, comentou sobre as suas expectativas para a Viagem.

Antes de embarcar para Londres, Diretor de Futebol André Mazzuco e meia Lucas Fernandes comentam sobre a semana importante que o Botafogo tem pela frente. #VamosBOTAFOGO #LondonOnFire pic.twitter.com/FVZxH9jg0Y — Botafogo F.R. (@Botafogo) November 28, 2022

"É uma semana desafiadora, interessante e que vai fazer parte da história do clube na Inglaterra, com amistoso com Crystal Palace e jogo-treino com Charlton. Dentro do nosso cronograma, teremos dois treinos no CT do Crystal Palace, que é referência e vai nos servir para ideias e troca de conhecimentos. É uma viagem que vai agregar muito ao nosso projeto, aos atletas e ao estafe. Oportunidade única de vivenciar o dia a dia com um clube da Premier League, com um clube coirmão, uma experiência de bastante sucesso", comentou André Mazzuco

O Alvinegro desembarcará nesta segunda-feira (28), em Londres. A programação do clube prevê dois amistoso em terras inglesas: o primeiro, um jogo-treino contra o Charlton Athetic FC, na quinta (1). O segundo será o amistoso contra o Crystal Palace, equipe que também tem John Textor como dono. O duelo será realizado no sábado (3), às 9h30 (horário de Brasília), no Estádio Selhurst Park