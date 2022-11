Matheus Nascimento, joia do Botafogo - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 30/11/2022 13:32

Joia das categorias de base do Botafogo, o atacante Matheus Nascimento, de 18 anos, está sendo disputado por Chelsea, da Inglaterra, e Real Madrid, da Espanha. A informação é do jornalista Rob Pratley, especialista na cobertura do mercado de transferências do clube de Stamford Bridge.

De acordo com a publicação, os merengues levam vantagem no embate por conta de valores, estrutura para desenvolver o jogador e facilidade em adaptação e visto de trabalho na Espanha.

Matheus Nascimento é considerado uma das maiores revelações das categorias de base do Botafogo e vem sendo monitorado desde os 16 anos por clubes europeus. A multa contratual do jovem para clubes do exterior é de 50 milhões de euros (cerca de R$ 271 milhões na cotação atual).