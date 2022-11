Kanu só atuou em quatro partidas do Botafogo no returno do Brasileirão - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 30/11/2022 10:49

Rio - Kanu poderá deixar o Botafogo em 2023. O zagueiro, que foi titular do Glorioso nas campanhas em 2020, 2021 e no primeiro semestre de 2022, perdeu espaço com o técnico Luís Castro no returno do Campeonato Brasileiro. Com isso, o clube e o jogador não descartam uma negociação para a próxima temporada. As informações são do "GE".

Kanu, que só atuou em quatro partidas na segunda fase do Brasileirão, ainda disputa pelo posto imediato da zaga junto a Philipe Sampaio. Em 2023, essa concorrência pode ser ainda maior, uma vez que o Botafogo tem a pretensão de contratar mais um zagueiro.

Por isso, apesar de ter vínculo com o Botafogo até 2025, Kanu e o próprio clube estudam novos ares para o jogador. Já com sondagens, agora é preciso definir o modelo de negócio para apresentar ao mercado, com possibilidade de empréstimo ou negociação em definitivo.

Anteriormente à criação da SAF, Kanu já esteve perto de sair do Botafogo por duas vezes. Com o aporte financeiro, o clube decidiu pela permanência do jogador com um novo contrato e aumento salarial. O Alvinegro, inclusive, chegou a recusar uma proposta da Europa pelo zagueiro.