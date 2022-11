John Textor, acionista majoritário da Botafogo SAF - Vito Silva / Botafogo

Publicado 29/11/2022 13:51

Rio - O Botafogo renovou contrato com três jogadores que atingiram o limite de idade do sub-20 para integrar o elenco do time B, que irá defender o Alvinegro nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca enquanto o grupo principal realiza pré-temporada. A informação é do jornalista Matheus Mandy.

A diretoria do Glorioso acertou novos vínculos com Lucas Barreto, goleiro, que renovou até dezembro de 2024; João Felipe, volante emprestado pelo Resende e que renovou até o fim da próxima temporada, e com o lateral-direito Bernardo, até julho de 2023.

Com a viagem do time principal para Londres, onde irá enfrentar o Crystal Palace no próximo sábado (3/12) para encerrar o calendário de 2022, alguns atletas sem espaço também desceram para a segunda equipe, como são os casos de Del Piage, volante, Lucas Mezenga, zagueiro, e Hugo, lateral-esquerdo.

Tendo no planejamento uma pré-temporada no Rio de Janeiro, no CT Lonier, o Botafogo deve dividir dois grupos para as primeiras rodadas do Campeonato Carioca e a expectativa é de utilização de muitos jovens revelados no clube, assim como a base montada no time B, que disputou em 2022 o Brasileirão de Aspirantes.