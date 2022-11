Diego Loureiro tem contrato com o Botafogo até maio de 2024 - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Diego Loureiro tem contrato com o Botafogo até maio de 2024Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 29/11/2022 16:42

Rio - Emprestado pelo Botafogo ao Atlético-GO até o fim de 2023, o goleiro Diego Loureiro não deve permanecer no Dragão na próxima temporada, quando o clube disputará a Série B do Brasileirão. Em entrevista à Rádio Sagres, de Goiânia, o presidente Adson Batista revelou a situação.

"O Diego Loureiro está um pouco distante porque ele ainda tem contrato com Botafogo, o empresário dele é português e tem outras visões", disse.

As negociações de Diego Loureiro em 2022 foram cercadas de polêmicas. Antes de assinar com o Atlético-GO, o goleiro foi anunciado pelo Guarani, mas, por discordar de termos do contrato, seu agente comunicou à diretoria do Bugre sobre o fim das negociações - o que causou revolta e nota oficial da diretoria do clube de Campinas questionando ética profissional do jogador e de seu empresário.

Campeão da Série B pelo Botafogo em 2021, Diego Loureiro tem contrato com o Glorioso até maio de 2024, mas não faz parte dos planos do técnico Luís Castro. O goleiro disputou apenas dois jogos pelo Atlético-GO no último Campeonato Brasileiro e sofreu dois gols.