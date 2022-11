Elenco do Botafogo em atividade no CT do Crystal Palace, em Londres - Vitor Silva/Botafogo

Elenco do Botafogo em atividade no CT do Crystal Palace, em LondresVitor Silva/Botafogo

Publicado 30/11/2022 14:07

O Botafogo realizou sua primeira atividade no CT do Crystal Palace nesta quarta-feira (30) já pensando no amistoso contra os Eagles no próximo sábado (3/12), no Selhurst Park. Sobre o calendário internacional, o técnico Luís Castro valorizou a visibilidade do Glorioso atuando no Reino Unido.

"Um jogo fora do Brasil é sempre um jogo com as mesmas responsabilidades de quando jogamos dentro. É um jogo que pode ter uma maior visibilidade internacional, que pode ter mais imprensa. Embora estejamos no meio de uma Copa do Mundo, traz sempre alguma repercussão. É um prestígio que acompanha o Botafogo para todo lado que o clube se move. Sabemos o que queremos quando saímos do país, que é representar o Botafogo da melhor forma", disse o treinador português.

O Glorioso fará um jogo-treino nesta quinta-feira (1/12), contra o Charlton, equipe da terceira divisão inglesa. Castro minimizou o primeiro compromisso, mas destacou a preparação para o principal jogo.

"Embora não tenha a visibilidade do jogo do Palace, é um jogo que encaramos com seriedade, como é habitual a nós. Depois desse jogo, ainda temos um treino para o jogo do Palace e aí sim direcionaremos toda a equipe para o amistoso."

A excursão promovida pelo empresário estadunidense John Textor, acionista majoritário da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), faz parte das ações de reposicionamento e expansão da marca alvinegra.