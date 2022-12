Gabriel Menino está na mira de Botafogo e Cruzeiro - Cesar Greco/Ag. Palmeiras

Publicado 30/11/2022 20:09

Rio - Cada vez mais perdendo espaço no Palmeiras, o volante Gabriel Menino vem sendo consultado por diversos clubes do país. Nesta semana, o Botafogo sondou a situação do jogador de 22 anos, e demonstrou um interesse na contratação. A informação é do jornalista André Hernan.

Ainda de acordo com o comunicador, o Cruzeiro também mostrou seu interesse em contar com o volante. O estafe de Gabriel Menino, no entanto, destacou que uma mudança para algum clube do exterior seria mais interessante.

A diretoria do Palmeiras não descartou um empréstimo para clubes do exterior, com opção de compra ao final do vínculo. Para equipes nacionais, o Alviverde planeja apenas vender o atleta. Gabriel Menino tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 2025 e multa rescisória avaliada em cerca de 60 milhões de euros (aproximadamente R$ 324 milhões, na cotação atual).