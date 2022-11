Botafogo enfrentará o Crystal Palace em jogo amistoso - Foto: Divulgação/Botafogo

Botafogo enfrentará o Crystal Palace em jogo amistosoFoto: Divulgação/Botafogo

Publicado 30/11/2022 16:47

O Botafogo divulgou nesta quarta-feira (30) os canais de transmissão do duelo com o Crystal Palace, que acontecerá no próximo sábado (3/12), no Selhurt Park, em Londres, na Inglaterra. O SBT irá transmitir em TV Aberta para o Rio de Janeiro, Brasília, Belém, Alagoas, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

No serviço de streaming, a partida poderá ser acompanhada na BotafogoTV (Brasil), Fanatiz e OneFootball (América Latina). Nos outros continentes, exclusivamente através da PalaceTV+, canal oficial dos Eagles.

Antes de enfrentar o Palace, que também é gerido pelo empresário estadunidense John Textor, o Botafogo fará um jogo-treino contra o Charlton, da terceira divisão local, na quinta-feira (1/12).