Carli abriu o placar e Jeffinho marcou três gols no segundo tempoFoto: Vitor_Silva

Publicado 01/12/2022 11:06

O Botafogo venceu por 4 a 2 o jogo-treino contra o Charlton Athletic, nesta quinta-feira, no Centro de Treinamento do Crystal Palace, na Inglaterra. Carli abriu o placar no primeiro tempo e Jeffinho foi a estrela da partida com três gols na segunda etapa.

A novidade do duelo ficou por conta do meia Bernardo Valim, de 16 anos. A joia alvinegra teve a chance de atuar entre os primeiros onze jogadores da atividade. A escalação foi: Igo Gabriel, Sampaio, Carli e Kanu; Luis Henrique, Patrick de Paula, Valim, Victor Sá, Jacob e Piazon; Junior Santos.

Jeffinho, que foi poupado da parte inicial assim como outros titulares, destacou-se e carimbou a vitória do aquecimento para o jogo principal do Botafogo na excursão. No sábado, o clube carioca vai enfrentar o Crystal Palace, às 9h30 (horário de Brasília), no Seulhurst Park.

A escalação do Botafogo para a partida de sábado deverá ser: Lucas Perri; Rafael, Adryelson, Cuesta e Marçal; Tchê Tchê, Gabriel Pires e Lucas Fernandes; Gustavo Sauer (Júnior Santos), Jeffinho e Tiquinho Soares.

Botafogo e Crystal Palace são ligados pelo acionista majoritário John Textor. A excursão internacional tem o intuito de continuar reposicionando o clube carioca fora do Brasil. A viagem encerrará no dia 4 de dezembro, quando está prevista a volta para o Rio de Janeiro.