Rafael em ação no jogo-treino entre Botafogo e Charlton, da Inglaterra - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 01/12/2022 18:11

Contratado no segundo semestre de 2021, o lateral-direito Rafael recebeu a histórica camisa sete do Botafogo, mas seguirá com a numeração na próxima temporada. No jogo-treino desta quinta-feira (1), com o Charlton, da terceira divisão inglesa, vencido por 4 a 2 pelo Glorioso, o jogador usou o número dois nas costas.

De acordo com informações do site "FogãoNET", Rafael abriu mão de vestir a camisa sete, marcada por ídolos como Garrincha, Jairzinho e Túlio Maravilha, e a atitude foi elogiada nos bastidores do Botafogo.

Já a camisa dois ficou livre no elenco alvinegro desde a saída do argentino Renzo Saravia, que não teve seu contrato renovado para 2023. Rafael, assim, voltará com a numeração que usou nos tempos de Manchester United, da Inglaterra, entre 2008 e 2015.