Jeffinho em ação pelo Botafogo no jogo-treino com o Charlton, equipe da terceira divisão da Inglaterra - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 01/12/2022 13:25 | Atualizado 01/12/2022 13:31

Jeffinho foi protagonista na vitória do Botafogo por 4 a 2 sobre o Charlton, equipe da terceira divisão inglesa, em jogo-treino realizado na manhã desta quinta-feira (1) no CT do Crystal Palace. O atacante marcou três gols e celebrou o feito em entrevista ao clube, em live no Instagram, após o compromisso.

"Muito feliz de poder ajudar os companheiros, entrando no finzinho e dando conta do recado. Estou muito feliz. Queria levar a bola para casa, mas não tem", brincou o jogador.

O técnico Luís Castro mandou a campo na primeira etapa uma equipe considerada alternativa. Jeffinho entrou na volta do intervalo e resolveu o jogo para o Glorioso - Joel Carli, zagueiro argentino, anotou um dos gols no triunfo.

O Botafogo agora se prepara visando o amistoso do próximo sábado, com o Crystal Palace, equipe que também é gerida pelo empresário estadunidense John Textor, no Selhurst Park, às 9h30 da manhã.