Chay, meia do Botafogo, está na mira do JuventudeVitor Silva/Botafogo

Publicado 02/12/2022 17:50

Rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Juventude abriu conversas para assinar contrato com o meia-atacante Chay, do Botafogo, que estava emprestado ao Cruzeiro. A informação é da "Rádio Caxias", de Caxias do Sul.

A questão financeira, no entanto, pode acabar prejudicando o Juventude na negociação. Isso porque Chay, mesmo fora dos planos do técnico Luís Castro, recebe um salário alto para os padrões do Papo.

Contratado pelo Botafogo nem 2021 após passagem de destaque pela Portuguesa-RJ no Campeonato Carioca, Chay assinou até o fim de 2024. Com a camisa alvinegra, o jogador de 32 anos tem 50 jogos disputados, oito gols marcados e 11 assistências.