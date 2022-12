Luís Casro vai para sua segunda temporada no comando do Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 04/12/2022 13:20 | Atualizado 04/12/2022 13:21

O Botafogo encerrou seu calendário de 2022 com o empate em 0 a 0 diante do Crystal Palace, no Selhurst Park, em Londres, e os jogadores do grupo principal tem reapresentação marcada para o dia 9/12. Após o amistoso, em entrevista à VI/CNN Portugal, o técnico português Luís Castro destacou a necessidade de reforços para a próxima temporada.

"Precisamos fazer um upgrade à equipe. Sabemos que, para disputar o conjunto de competições que teremos (Estadual, Copa do Brasil, Brasileirão e Copa Sul-Americana), precisamos ter um elenco muito bom. É esse upgrade que temos de fazer para olhar para as competições como uma boa oportunidade de seguir a disputar todos os jogos, para nos levar a boas classificações", disse.

A Sul-Americana virou objeto de desejo para 2023 no Glorioso e, de acordo com o treinador, o clube tem totais condições de levantar o segundo troféu continental de sua história - o Botafogo venceu a Conmebol de 1993 sobre o Peñarol (URU), no Maracanã.

"O futuro não depende só de nós, no futebol. Depende também dos adversários. Isso é inquestionável. Naquilo que depender de nós, vamos dar o nosso melhor, e queremos ter sucesso. Se esse sucesso for também na competição sul-americana… É uma competição que vemos como uma oportunidade boa de ganhar, de percorrer um caminho longo que nos leve à parte final da disputa", ressaltou Castro.