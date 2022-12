Lucas Perri defendeu cobrança de pênalti de Zaha e foi um dos destaques no empate entre Botafogo e Crystal Palace, no Selhurst Park, em Londres - Vitor Silva/Botafogo

Lucas Perri defendeu cobrança de pênalti de Zaha e foi um dos destaques no empate entre Botafogo e Crystal Palace, no Selhurst Park, em LondresVitor Silva/Botafogo

Publicado 03/12/2022 13:16

Rio - Na manhã desta sábado (3), em Londres, no Estádio Selhurst Park, Crystal Palace e Botafogo empataram em 0 a 0 no amistoso marcado para encontro dos irmãos da Eagle Holding, empresa do empresário John Textor, acionista de ambos os clubes.

Quem esperava ampla diferença técnica entre as equipes acabou se enganando. Na primeira etapa, Patrick Vieira e Luís Castro, técnicos dos times, colocaram os jogadores considerados titulares e protagonizaram duelo equilibrado na casa da equipe inglesa.



O Palace teve a chance de abrir o placar aos 34 minutos, quando Zaha, destaque dos Eagles, foi derrubado dentro da área pelo zagueiro Adryelson. O próprio atacante marfinense cobrou o pênalti, mas parou nas mãos do goleiro Lucas Perri.

Na volta para o segundo tempo, Vieira modificou algumas peças do time inglês, mas seguiu com time competitivo, devido às entradas de Eze, meia, e Mateta, centroavante. Luís Castro, por sua vez, também promoveu alterações visando velocidade e organização, e quase abriu o marcador no Selhurst com Júnior Santos, que limpou toda a marcação e finalizou por cima da meta defendida por Butland - que substituiu o titular Guaita.

Nos 25 minutos finais, o Botafogo demonstrou cansaço por conta da alta intensidade do Crystal Palace, mas, ainda assim, conseguiu segurar o veloz ataque inglês. A dupla de zaga formada por Adryelson e Victor Cuesta se destacou, assim como o volante Tchê Tchê, que deu proteção nos 90 minutos.

Com o empate, o Glorioso encerra a temporada de 2022, entra de férias e tem sua reapresentação marcada para o dia 9/1. A estreia do Alvinegro no Campeonato Carioca será contra o Audax, no Estádio Nilton Santos, dia 14 ou 15 de janeiro. A equipe B deve iniciar o Estadual enquanto o grupo principal se prepara no CT Lonier.