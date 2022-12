Em Londres, John Textor e diretoria do Botafogo optaram por não assinarem o acordo pelos direitos de transmissão do Campeonato Carioca - Vitor Silva/Botafogo

Rio - Depois de Fluminense e Vasco, o Botafogo também decidiu não assinar o contrato de transmissão do próximo Campeonato Carioca, que começará no dia 14 de janeiro. Em nota divulgada, a diretoria do clube citou negociações obscuras e interesses pessoais vinculados ao acordo proposto pela Ferj, que tem a "Brax" como empresa parceira para a próxima edição do estadual.

O martelo foi batido em reunião realizada em Londres, com participação do empresário estadunidense John Textor, acionista majoritário da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Glorioso - a equipe empatou em 0 a 0 no amistoso realizado com o Crystal Palace, irmão da empresa gerida por Textor. O clube confirmou que viajará para os Estados Unidos no início de 2023 para realizar amistosos preparatórios visando competições que tem como prioridades na próxima temporada.

No acordo proposto em um primeiro momento, o Flamengo receberia R$ 18 milhões pelos direitos de transmissão do Campeonato Carioca, enquanto os outros três grandes do Rio de Janeiro ficariam com o montante de R$ 9 milhões.

Confira a nota publicada pelo Botafogo neste sábado (3)

"Em reunião de diretoria com a presença do acionista majoritário John Textor, neste sábado (3), em Londres, o Botafogo decidiu não assinar o modelo comercial proposto pela FERJ para a transmissão do Campeonato Carioca de 2023 e vai oficializar a decisão à entidade nas próximas horas.



1. O futebol brasileiro vive um momento de profundas discussões sobre a constituição de uma Liga sob um novo modelo e fórmula de distribuição de receitas que incentive a chegada de investidores, corrija distorções, gere o equilíbrio esportivo e aumento da competitividade - para benefício de todo o ecossitema.



2. O Botafogo não vai aceitar participar de um acordo em que há obscuridão nas negociações, privilégios individuais e a manutenção de um modelo histórico que tanto prejudica o futebol no país. É incoerente com o que pensamos para o futuro e certamente uma decisão que contraria as melhores práticas.



3. O Botafogo lamenta a condução do processo e defende que os clubes se unam em prol de interesses coletivos, e que seja sempre esse o pilar fundamental de todas as decisões.



4. Diante disso, o Botafogo planeja o início de temporada visando administrar a utilização do elenco da maneira mais benéfica com foco na preparação para a Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileiro. Isso significa que o Botafogo vai disputar o Carioca e também viajar aos Estados Unidos para importantes jogos preparatórios contra times da MLS e da América do Sul."