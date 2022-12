Chay não deve permanecer no Botafogo para 2023 - Vitor Silva/Botafogo

Chay não deve permanecer no Botafogo para 2023Vitor Silva/Botafogo

Publicado 05/12/2022 13:23

Rio - O Sport apresentou uma proposta para contratar o meia Chay, do Botafogo, por empréstimo até o fim da Série B do Campeonato Brasileiro de 2023. As diretorias de ambos os clubes já conversaram pela transferência do jogador e há otimismo por um desfecho positivo. A informação é do site "ge".

De acordo com a publicação, Chay também foi monitorado por clubes da Série A, além de Juventude e Vitória, que serão concorrentes do Sport na luta pelo acesso à elite - O Papo acenou com interesse na última semana, mas as questões financeiras atrapalharam em um primeiro momento.

Com passagem sem brilho pelo Cruzeiro em 2021, Chay retorna ao Glorioso para a apresentação do elenco no período de pré-temporada, mas não deve contar com espaço sob o comando do técnico Luís Castro.

O contrato de Chay com o Botafogo vai até o fim de 2024, mas o clube espera uma oportunidade de negociação durante a janela de transferências.