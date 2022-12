Gatito rasgou elogios a Luís Castro - Vitor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 07/12/2022 15:17

Rio - Um dos destaques do Botafogo, o goleiro Gatito Fernández chegou ao clube em 2017, e conviveu com diversas realidades no Glorioso. Em entrevista ao canal "Resenha com TF", o paraguaio rasgou elogios ao técnico Luís Castro, destacando fazer um trabalho bem diferente do que foi visto no Brasil nos últimos anos.

"Ele é bem diferente do que estamos acostumados no Brasil, uma pessoa muito mais direta no que fala, não fica dando voltas. Trabalha bastante na parte tática, é um treinador que quer o time bem ofensivo mesmo. Não temos volante de marcação forte, a intenção é jogar em qualquer estádio contra qualquer time da mesma maneira. Ainda não conseguimos ter mais posse de bola, o que ele gosta, que se defenda dessa maneira e ataque. Campeonato Brasileiro não dá brechas, perdemos jogadores por lesão, teve muitas coisas em que teve que abrir mão da ideia dele", destacou Gatito.

Ao ser perguntado sobre o futuro do Botafogo, o goleiro planejou que o clube dispute cada vez mais competições internacionais, e almejou a conquista da Copa Sul-Americana em 2023.

"Sempre falei, desde que era o outro Botafogo, que tínhamos que jogar competição internacional sempre. Esse ano, na primeira entrevista que fiz, falei de lutar por uma copa internacional. Isso tem que ser normal no Botafogo. Foi assim nos anos que cheguei", disse, antes de completar:

"Pretendo fazer um bom Campeonato Brasileiro, conseguir chegar a lugares mais altos, afirmar o trabalho desse ano, que seja um impulso a mais para os anos seguintes. E na Sul-Americana sei que é difícil, mas meu sonho é ser campeão internacional com o Botafogo", finalizou Gatito Fernández.

Após empatar em 0 a 0 no amistoso com o Crystal Palace, em Londres, o Botafogo encerrou a sua temporada de 2023. Agora, o elenco alvinegro entra de férias, e retorna às atividades no dia 9 de janeiro, visando uma pré-temporada nos Estados Unidos e a disputa do Campeonato Carioca.