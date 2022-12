Klaus está de volta ao Botafogo - Vitor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 07/12/2022 19:21

Rio - O zagueiro Klaus está de volta ao Botafogo. O defensor disputou o Campeonato Brasileiro pelo Atlético-GO, onde estava emprestado até o final de 2023. No entanto, o clube goiano optou por não seguir com o jogador de 28 anos na próxima temporada, e rescindiu o seu contrato. A informação é do jornalista Matheus Mandy.

Klaus, no entanto, não deve permanecer no Glorioso. O zagueiro não está nos planos de Luís Castro, e deve ser negociado pelo clube assim que a janela de transferências se abrir, no começo de janeiro.

O defensor foi contratado pelo Botafogo no começo de 2022, antes da venda da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) para o empresário norte-americano John Textor. Pelo Glorioso, Klaus atuou em apenas três partidas. Já pelo Atlético-GO, o defensor foi utilizado em 13 oportunidades do Campeonato Brasileiro, mas acabou não se destacando.