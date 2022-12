Gatito Fernández - Vitor Silva/ Botafogo

Publicado 07/12/2022 14:51

Rio - Uma das principais referências do elenco do Botafogo, Gatito Fernández ainda não oficializou sua renovação de contrato. Porém, o paraguaio afirmou que os torcedores alvinegros não devem ficar preocupados, porque o acordo irá acontecer em breve.

"Teoricamente está renovado. Está bem encaminhado, não vai ter empecilho. Se Deus quiser, serão mais dois anos", afirmou o veterano ao canal "Resenha com TF", no YouTube.

Gatito sofreu uma luxação no ombro esquerdo e acabou tendo que passar por uma operação no último mês. Sobre o seu retorno, o jogador, de 34 anos, acredita que já estará à disposição de Luís Castro logo no começo de 2023.

"A princípio acho que para fevereiro já vou estar treinando com bola, com o grupo. E em março devo atuar normalmente. Em três meses estaria voltando a treinar com o preparador de goleiros. Aí é questão de ganhar ritmo e treinamentos", disse.