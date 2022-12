Segovia está na mira do Botafogo para 2023 - Foto: Reprodução/Instagram

Publicado 08/12/2022

Rio - Alvo do Botafogo para a próxima temporada, o zagueiro Luis Segovia deixou os torcedores alvinegros eufóricos nesta quarta-feira. O jogador do Independente Del Valle, do Equador, respondeu um botafoguense em uma rede social com uma mensagem otimista sobre um possível acerto com o Glorioso.

"É uma possibilidade forte", respondeu Segovia ao torcedor que perguntou se o equatoriano iria reforçar o Botafogo no ano que vem.

Luis Segovia, de 25 anos, tem contrato com o Independente Del Valle até 31 de dezembro e pode assinar um pré-contrato com outro clube para se transferir sem custos. Bicampeão da Sul-Americana pelo clube, o equatoriano fez 38 jogos nesta temporada, fez dois gols e deu uma assistência.