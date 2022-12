Kanu só atuou em quatro partidas do Botafogo no returno do Brasileirão - Vitor Silva/Botafogo

Kanu só atuou em quatro partidas do Botafogo no returno do Brasileirão Vitor Silva/Botafogo

Publicado 08/12/2022 22:54 | Atualizado 08/12/2022 23:05

O Coritiba quer contar com Kanu, do Botafogo, para a próxima temporada. O clube paranaense, inclusive, já enviou ao Glorioso uma proposta de empréstimo válida até o fim de 2023. A informação foi dada primeiramente pelo "ge". Posteriormente, O DIA a confirmou.

O empréstimo seria gratuito, mas o Coritiba arcaria com os salários do defensor. As partes envolvidas no negócio conversam.

Vale lembrar que Kanu se profissionalizou no Botafogo e foi peça importante no time que conquistou o título da Série B do Campeonato Brasileiro de 2021. Neste ano, contudo, ele perdeu espaço na segunda metade da temporada. Hoje, Adryelson e Victor Cuesta são os titulares da zaga alvinegra.

O Coritiba, por sua vez, perdeu uma peça importante do setor. Titular absoluto, o zagueiro Luciano Castán não aceitou a proposta de renovação e deixou o Coxa. Assim, atualmente, as opções do time paranaense para o setor são Jhon Chancellor, Henrique, Marcio Silva e Thalisson.