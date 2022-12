Luis Castro - Vitor Silva/Botafogo F.R.

Luis CastroVitor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 08/12/2022 19:27

Rio - O planejamento da pré-temporada do Botafogo está definido. Após excursão de uma semana na Inglaterra, os jogadores entraram de férias e vão retornar para as atividades no dia 8 de janeiro. Luís Castro espera deixar os atletas prontos para competir em cerca de quatro semanas.

O Campeonato Carioca inicia no dia 14 de janeiro. Por causa da pré-temporada e do planejamento do treinador, o Glorioso deve entrar em campo com uma equipe alternativa no começo da competição.

Durante o início do Estadual, o Alvinegro planeja disputar amistosos de pré-temporada nos Estados Unidos. A ideia é que os jogadores principais atuem em competições oficiais somente em meados de fevereiro.

O Botafogo disputa a Sul-Americana no próximo ano, e Luís Castro afirmou que o elenco possui totais condições de sonhar com um título. Apesar da não classificação para a Libertadores, vencer uma competição internacional seria algo expressivo para um início de SAF. O técnico disse que espera contar com cinco ou seis reforços para 2023. A diretoria ainda não acertou com nenhum nome, mas segue monitorando peças no mercado para qualificar o elenco alvinegro.

Apesar da qualidade dos jogadores disponíveis, o Botafogo terá alguns desfalques no começo da temporada. Lesionados, Eduardo e Gatito devem ficar pelo menos até março longe dos gramados. Ambos foram destaques do time ao longo do Brasileirão e ainda estão em processo de recuperação.

Outro planejamento do clube para pré-temporada é integrar cada vez mais os jogadores das categorias de base. No Campeonato Carioca, joias devem ganhar oportunidade de mostrar serviço e quem sabe buscar uma vaga no profissional.



Prova desta integração da base é Bernardo Valim, destaque do sub-17, que participou da excursão da Inglaterra e vem sendo olhado com muito carinho pela diretoria alvinegra. Além do meia-atacante, outros nomes da base também devem trabalhar com Luís Castro ao longo da temporada.



Com internacionalização da marca, reforços pontuais e quatro semanas de pré-temporada, o Botafogo almeja construir uma equipe competitiva. Resta saber se todo este projeto do clube renderá bons resultados dentro de campo.