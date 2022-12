Kanu será emprestado ao Bahia - Victor Silva/Botafogo F.R.

Kanu será emprestado ao BahiaVictor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 11/12/2022 19:00

Rio - O Bahia encaminhou a contratação por empréstimo de Kanu, zagueiro do Botafogo. Os clubes, inclusive, já estão na fase de troca de documentos, resolvendo as últimas situações burocráticas para que o jogador possa ser anunciado pelo clube do Nordeste. A informação é do portal "GE".

Kanu assinará com o Bahia até dezembro de 2023. Caso o Tricolor deseje permanecer com o jogador, deverá exercer a opção de compra de 2 milhões de dólares (cerca de R$ 10.4 milhões, na cotação atual), para adquirir 60% dos direitos do defensor. Neste caso, o Botafogo permaneceria com 20%, enquanto os outros 20% pertencem ao próprio jogador.

Além do Bahia, o Coritiba também havia mostrado interesse na contratação do zagueiro. Porém, tanto Kanu quanto o Botafogo preferiram a proposta do Tricolor Baiano. Vale lembrar que, recentemente, o Bahia vendeu 90% de sua Sociedade Anônima do Futebol (SAF) para o Grupo City, fazendo com que o estafe do jogador entenda que o projeto pareça ser mais atrativo.

Cria da base do próprio Botafogo, Kanu possui contrato com o clube até dezembro de 2025. Nesta temporada, o zagueiro disputou 35 jogos e marcou quatro gols, obtendo, ainda, uma média de 81 minutos em campo por partida disputada.