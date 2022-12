Luis Henrique ficará no Botafogo até o final de 2023 - Vitor Silva/Botafogo F.R.

Publicado 10/12/2022 16:45 | Atualizado 10/12/2022 16:46

Rio - Mesmo com os jogadores e a comissão técnica de férias, o Departamento de Futebol do Botafogo segue se movimentando visando a temporada de 2023. A diretoria do Glorioso acertou a extensão do empréstimo do atacante Luis Henrique até o fim do ano que vem.

O jogador, que pertence ao Olympique de Marselha, da França, possuía vínculo até junho de 2023, mas, por não estar nos planos do clube francês, o Botafogo conseguiu estender o vínculo. Caso queira contratar o atacante em definitivo, o Glorioso precisará desembolsar a quantia de oito milhões de euros (aproximadamente R$ 44 milhões, na cotação atual).

Luis Henrique, de 20 anos, é cria da base do próprio Botafogo. O jogador foi vendido para o Olympique de Marselha em 2020, mas não obteve sucesso na Europa, e retornou, por empréstimo, ao Glorioso. Nesta temporada, sob o comando de Luís Castro, o atacante entrou em campo em 10 oportunidades, não marcou gols e não deu assistências. O camisa 99 teve uma média de apenas 25 minutos em campo por partida disputada.