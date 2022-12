Kanu só atuou em quatro partidas do Botafogo no returno do Brasileirão - Vitor Silva/Botafogo

Kanu só atuou em quatro partidas do Botafogo no returno do Brasileirão Vitor Silva/Botafogo

Publicado 10/12/2022 21:00

Rio - O zagueiro Kanu, de 25 anos, está perto de defender o Bahia na próxima temporada. De acordo com informações da Rádio Tupi, o Botafogo e o clube baiano estão bem perto de finalizar a negociação. Não haverá custos no empréstimo do defensor.

De acordo com informações do jornalista Thiago Franklin, a proposta do Bahia inclui uma opção de compra fixada em aproximadamente 2 milhões de dólares (cerca de R$ 10,5 milhões na cotação atual). Caso o clube baiano opte pela compra, o Botafogo ainda manteria 20% dos direitos econômicos do jogador. Atualmente, o Glorioso tem 80% dos direitos.

Além do Bahia, o Coritiba também estava interessado na contratação de Kanu. O defensor tem vínculo com o Glorioso até dezembro de 2025. Na atual temporada, o defensor fez 35 jogos e marcou quatro gols pelo clube carioca. O zagueiro perdeu espaço na reta final com Luís Castro.