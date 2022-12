Luís Castro - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 11/12/2022 18:50

Rio - Um dos principais jogadores do elenco do Botafogo, o goleiro Gatito Fernández se submeteu a uma operação no ombro esquerdo. Com o contrato se encerrando no fim do ano, o paraguaio está perto de renovar seu vínculo por mais dois anos. A situação do veterano foi analisada pelo treinador Luís Castro.

"É uma lesão grave, que pensamos ver resolvida nos próximos tempos, em uma parte importante do corpo para ele. Vamos ver como Gatito se recupera. Não faço futurologia, não sei o que vai aparecer. Dizer agora ele vem e vai estar bem, não sei. Pode vir e não estar bem. Oxalá esteja bem, mas pode não estar. Está a caminhar para o fim da careira, são sempre momentos sensíveis. Espero que ultrapasse com sucesso esse momento mais difícil da carreira dele e possa retornar ao treino para depois regressar ao jogo", afirmou em participação no "CharlaPodcast".

Apesar de afirmar que acredita na permanência de Gatito, Luís Castro ressaltou que o goleiro já escreveu uma história importante com a camisa do Botafogo.

"Garrincha continua sendo um ídolo, já não está entre nós. Ídolo não tem que estar sempre. Não estou a dizer que o Gatito não possa a estar mais tempo, vai estar mais tempo entre nós, certamente. Depende muito ali do sucesso que tenha na recuperação. Pelo que me disseram, vai ser feita com sucesso. Assim espero", disse.