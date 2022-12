Cláudio Winck está no fim de contrato com o Marítimo, de Portugal - Rafael Ribeiro/C.R. Vasco da Gama

Publicado 12/12/2022 15:58 | Atualizado 12/12/2022 16:02

Rio - O Botafogo enviou uma proposta para tentar contratar o lateral-direito Cláudio Winck, do Marítimo, de Portugal. O jogador, que defendeu o Vasco em 2019, possui vínculo com o clube português até junho de 2023, e estará livre para assinar um pré-contrato a partir de janeiro. No entanto, o Glorioso pretende trazê-lo já no início do próximo ano. A informação é do portal "Jogada10".

Ainda segundo o veículo, o Botafogo é o único clube que já formalizou uma proposta ao jogador de 28 anos, que também recebeu sondagens de equipes da Europa. Diretor de futebol do Alvinegro, André Mazzuco já trabalhou ao lado de Winck e seu estafe, e possui uma boa relação com ambos.

Cria da base do Internacional, Cláudio Winck teve passagens pela seleção brasileira sub-17, além de ter defendido o Sport, a Chapecoense, o Vasco, e o Hellas Verona, da Itália. Na última temporada, o lateral-direto esteve em campo em 32 oportunidades, marcando quatro gols e dando duas assistências para seus companheiros.