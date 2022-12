Loco Abreu é o novo técnico do Universidad César Vallejo - Divulgação

Publicado 13/12/2022 19:59 | Atualizado 13/12/2022 20:00

Rio - Um dos grandes ídolos do do Botafogo, Loco Abreu foi apresentado, na última segunda-feira (12) como treinador do Universidad César Vallejo, do Peru. O clube é um dos quatro peruanos classificados para a Sul-Americana de 2023, fazendo com que, mais uma vez, o ex-jogador tenha chance de enfrentar o Glorioso na competição.

Em 2018, quando ainda era jogador e defendia o Audax Italiano, Loco Abreu enfrentou o Botafogo na primeira fase da Copa Sul-Americana. No duelo de ida, no Chile, o Alvinegro venceu o duelo por 2 a 1. Na volta, no Nilton Santos, o confronto terminou empatado em 1 a 1. Com o resultado, a equipe que era comandada por Alberto Valentim avançou para a segunda fase da competição.

Loco Abreu chega para comandar o quinto time de sua carreira. Antes, o urugaio treinou o San Tecla (El Salvador), o Boston River (Uruguai), o Always Ready (Bolívia) e o Paysandú (Uruguai). O único título do ex-jogador como técnico foi a Copa El Salvador, conquistada em 2019 com a equipe do San Tecla.