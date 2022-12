John Textor adquiriu 90% das ações da SAF do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

John Textor adquiriu 90% das ações da SAF do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 13/12/2022 16:50

Rio - Bastante ativo em 2022 em relação a contratações, o Botafogo tem sido mais discreto em relação aos reforços para o ano que vem. No entanto, isso não significa que o clube não esteja trabalhando. De acordo com informações do "Canal do TF", o Glorioso tem negociações adiantadas, mas adota sigilo em relação aos nomes.

A visão é de que expor publicamente os nomes pode atrapalhar o andamento dos negócios. Na atual temporada, dois nomes foram dados como praticamente certos pelo clube, o atacante Eran Zahavi, que acabou preferindo voltar ao futebol de Israel, e o meia Martín Ojeda, que continua no Godoy Cruz, da Argentina. O entendimento é que o excesso de informações sobre as negociações pode ter prejudicado o desfecho.

Em entrevistas depois do fim do Brasileiro, o treinador Luís Castro abordou a possibilidade do Botafogo efetuar cerca de seis contratações para a próxima temporada. O clube carioca irá disputar a Sul-Americana no ano que vem e a competição deverá ser prioridade.