Tiquinho Soares se destacou pelo Botafogo no returno no Brasileirão - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 13/12/2022 14:09

Rio - Embora esteja de férias, Tiquinho Soares já pensa na próxima temporada com o Botafogo. O centroavante tem como seu principal desejo para 2023 ganhar títulos com a camisa alvinegra. Depois de iniciar bem no clube carioca na reta final desse ano, ele acredita que o time está pronto para vencer no ano que vem.

"Quero ganhar troféus com o Fogão. Todo jogador sonha com isso. É o meu sonho. A minha vontade é que no ano que vem a gente possa ganhar títulos. Espero alcançar junto com os meus companheiros e o apoio da torcida", disse ao portal "GE", e completou:

"A nossa comissão técnica é muito competente. Eles nos ajudam no dia a dia. Além disso, tem um grupo de jogadores que quer vencer e lutar um pelo outro. Nosso grupo não baixa a cabeça jamais. Por nada. O nosso trabalho diariamente vem sendo fundamental", concluiu.

Tiquinho Soares chegou ao Botafogo na segunda janela de transferências de 2022 e marcou seis gols em 14 rodadas. Entre os jogos em que o centroavante atuou, a equipe alvinegra teve um dos melhores aproveitamentos do Campeonato Brasileiro, com oito vitórias, dois empates e quatro derrotas.