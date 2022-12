Luís Castro - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 14/12/2022 17:20

Rio - O treinador do Botafogo, Luís Castro está em alta no mercado do futebol. Após ser colocado como uma das possibilidades da CBF para substituir Tite na Seleção, o nome do comandante alvinegro foi citado como uma opção para Portugal. De acordo com informações do jornalista italiano Nicolò Schira, ele seria um "plano B" da seleção de seu país.

Segundo o jornalista, Fernando Santos será demitido em breve e Rui Jorge, treinador da seleção portuguesa sub-21, seria o grande favorito para assumir o cargo. Porém, Luís Castro, do Botafogo, e Leonardo Jardim, que está no Shabab Al-Ahli nos Emirados Árabes Unidos, correm por fora.

Outro nome bastante comentado na imprensa portuguesa é o de José Mourinho, atual treinador da Roma. O contrato de Luís Castro com o Botafogo vai até o fim do ano e o treinador já afirmou que tem o desejo de renová-lo. O português conta com apoio total de John Textor.