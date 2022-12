Luis Segovia - Divulgação

Publicado 15/12/2022 12:39

Rio - O zagueiro Luis Segovia, de 25 anos, está perto de reforçar o Botafogo em 2023. De acordo com o site "GE", o Glorioso aguarda o fim do contrato do defensor equatoriano com o Independiente del Valle-EQU, em 31 de dezembro, para definir a contratação do jogador sem custos.

Até o fim do ano, o Botafogo irá monitorar a situação para evitar possíveis concorrentes. O zagueiro equatoriano, inclusive, já interagiu com alguns torcedores do Glorioso nas redes sociais, mas o clube mantém cautela para evitar punições jurídicas por conta do contrato com o Del Valle. O clube carioca já teve uma sinalização positiva por parte do jogador e aguarda apenas o fim de contrato para dar seguimento.

Segovia se encaixa no perfil buscado pelo Botafogo no mercado. Além de chegar sem custos, é um zagueiro canhoto que chegaria para ser uma opção para Víctor Cuesta, atual titular.

A tendência é que Segovia seja o segundo reforço do Botafogo para 2023. Até o momento, o volante Marlon Freitas, do Atlético-GO, tem pré-contrato assinado e se apresenta em janeiro.