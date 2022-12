John Textor sai em defesa de Luís Castro - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 15/12/2022 15:21 | Atualizado 15/12/2022 15:32

Rio - Mais discreto no mercado visando reforços para 2023, o Botafogo fez uma consulta sobre o lateral-direito Natanael, de 20 anos, que defende o Coritiba. Porém, a pedida alta do clube paranaense acabou fazendo o clube carioca recuar. As informações são do portal "globoesporte.com".

De acordo com site, o clube paranaense teria afirmado que só toparia iniciar uma negociação pelo jogador por algo em torno de 7 milhões de euros (cerca de R$ 40 milhões). O Glorioso não cogita realizar este investimento e com isso vai buscar outras opções.

Atualmente, para o setor, o clube carioca conta com Rafael, que conviveu com lesões em 2022, e Daniel Borges, que teve oscilações. Saravia não agradou e acabou sendo liberado ao fim da temporada.

Natanael tem contrato com o Coritiba até o fim de 2025. O lateral fez sua estreia como profissional no ano passado e é tratado como um joia do clube paranaense. Em 2022, ele entrou em campo em 28 jogos e deu uma assistência. O Vasco também fez uma consulta sobre o atleta.