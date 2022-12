Bandeira do Botafogo, no Estádio Nilton Santos - Vitor Silva / SS Press / Botafogo

Bandeira do Botafogo, no Estádio Nilton SantosVitor Silva / SS Press / Botafogo

Publicado 15/12/2022 20:28

Nesta quinta-feira, o Botafogo informou que fechou uma parceria com a "MM Aluguel de Carros". A empresa será a responsável tanto por renovar a frota do clube quanto por fornecer dois ônibus oficiais ao futebol alvinegro, que chegarão já no começo de 2023.

"O Botafogo não para. Fechamos mais uma excelente parceria, agora com a MM, que vem para transformar a estrutura logística do clube. Também temos orgulho de anunciar o inédito ônibus para o time feminino, que ganha cada vez mais espaço e vem dando alegrias ao torcedor alvinegro", disse o Diretor Geral da SAF Botafogo, Thairo Arruda, ao site oficial do clube.

O objetivo do Glorioso foi trazer modernidade e confronto para o time masculino e feminino. Esta parceria, que valerá pelos próximos quatro anos, foi intermediada pela "End to End".



"Ficamos muito felizes por poder unir o Botafogo e a MM em uma parceria que será relevante a ambos no que diz respeito a otimização de custos, exploração de marcas e novas frentes de negócios", afirmou o CEO da End to End, Reginaldo Diniz.

Em nota, o Botafogo explicou que, além dos novos ônibus, a "MM Aluguel de Carros" também vai renovar e dobrar a frota do Alvinegro, o que inclui carros e vans. Isso irá reduzir os custos operacionais do clube no setor em 50%. Os veículos poderão ser utilizados por membros da área corporativa, do departamento de futebol e das categorias de base do Glorioso.

"A MM chegou para deixar o Botafogo ainda mais forte. Mais que patrocínio, entramos no clube como parceiros. Traremos soluções em mobilidade, base do nosso negócio, com uma gestão de frota referência no mercado. Viemos para somar, em um momento que vai de encontro ao posicionamento da nossa marca, em expansão para outros estados", completou o Sócio diretor da MM Aluguel de Carros, Rodrigo Reda.