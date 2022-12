Luis Phelipe será emprestado ao Botafogo - Foto: Bruno Corsino/ACG

Luis Phelipe será emprestado ao BotafogoFoto: Bruno Corsino/ACG

Publicado 16/12/2022 13:36

Rio - O Botafogo finalizou a negociação com o Atlético-GO para ter o atacante Luis Phelipe por empréstimo . O jogador vai compor o time B do Glorioso e disputará o Campeonato Carioca. As informações são da jornalista Nathália Freitas, da "Rádio Sagres", de Goiânia.