Wendel Mendes pertence a CabofrienseFoto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 16/12/2022 10:59

O Botafogo renovou o contrato de empréstimo do volante Wendel Lessa junto à Cabofriense. O novo vínculo irá até o fim de 2023 com opção de compra fixada. O jogador foi destaque na equipe sub-20 e subiu para o time B que vai disputar o Campeonato Carioca. As informações são do jornalista Matheus Mandy.

Wendel tinha contrato até o dia 30 de novembro, mas se apresentou normalmente no Estádio Nilton Santos na última quinta-feira, quando o time alternativo do Botafogo iniciou a preparação para a temporada de 2023. O volante também estendeu seu vínculo com a Cabofriense até 2025.

Peça fundamental na temporada do sub-20 do Botafogo em 2022, Wendel fez parte do bicampeonato Rio Sub-20/OPG. Na temporada, o jovem de 20 anos atuou em 30 jogos, marcou dez gols e deu uma assistência. Ele está emprestado pela Cabofriense ao Glorioso desde 2019.