Luis Segovia é alvo do Botafogo e está a caminho do BrasilDivulgação

Publicado 17/12/2022 12:30

Rio - Monitorado pelo Botafogo, Luis Segovia está de saída do Independiente del Valle. Diretor-executivo do clube equatoriano, Santiago Morales concedeu entrevista e afirmou que o zagueiro de 25 anos está indo ao Brasil.



"Alguns jogadores saíram para o exterior, inclusive alguns juniores que não estrearam na Primeira Divisão. Vamos subir alguns garotos para o elenco principal. Luis Segovia vai para o Brasil. Por isso, Anthony Landázuri está voltando e Agustín García Basso chegando", afirmou Morales para "Rádio La Red".

O "Lance" já havia informado anteriormente que Botafogo busca um nome para atuar no sistema defensivo. Segovia se notabilizou pelo bom desempenho no Independiente del Valle e chegaria para reforçar um setor de vulnerabilidade, tendo em vista que Carli segue com situação indefinida e Kanu saiu do clube.



Luís Castro espera contar com cinco ou seis reforços em 2023. O Glorioso age com cautela no mercado e busca nomes pontuais que tenham capacidade de desenvolver e crescer de produção dentro do clube.