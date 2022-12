Daniel Alves foi titular na derrota do Brasil para Camarões - Adrian DENNIS / AFP

Publicado 16/12/2022 09:59

Rio - Eliminado da Copa do Mundo com a Seleção, Daniel Alves recebeu uma sondagem para voltar a jogar no Brasil. De acordo com o portal "UOL", nos últimos dias, o Botafogo procurou o lateral-direito, que atualmente defende o Pumas-MEX.

Apesar do interesse alvinegro, Dani, a princípio, descartou um retorno ao futebol brasileiro. O lateral quer cumprir seu contrato com o Pumas até junho de 2023 e tem retorno ao México previsto para depois do Natal.

Ainda segundo a publicação, Daniel Alves, de 39 anos, comentou com pessoas próximas que deseja atuar até os 40. O desejo do jogador é buscar mais um título para encerrar a carreira com chave de ouro.

Daniel Alves brilhou no futebol europeu e se torno ídolo de Barcelona e Sevilla. Além disso, colecionou passagens por PSG, Juventus, Bahia e São Paulo. Ao longo da carreira, foram mais de 43 títulos.