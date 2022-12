Luis Phelipe - Divulgação

Publicado 12/12/2022 20:21

O Botafogo está bem perto de sacramentar a contratação do meia-atacante Luis Phelipe, do Atlético-GO, por empréstimo. O Alvinegro quer ter o meia-atacante de 21 anos para, inicialmente, fazer parte do time B, que irá disputar o início do Estadual 2023. Caso se destaque, ele pode fazer parte do elenco principal, comandado pelo técnico Luis Castro.

O projeto apresentado agradou a Luis Phelipe e seus representantes e também estreita ainda mais o laço entre as diretorias de Botafogo e Atlético-GO, que têm uma boa relação há bastante tempo. As conversas estão sendo feitas por André Mazzuco, diretor do Alvinegro, e Adson Batista, presidente do Dragão.

Embora seja jovem, Luis Phelipe tem experiência não só no Brasil mas também no exterior. Cria do Red Bull Bragantino, o meia-atacante já passou por Red Bull Salzburg e Liefering, ambos da Áustria, e FC Lugano, da Suíça. Em 2022, ele o garoto terminou a temporada atuando pelo Náutico, por empréstimo.

Luis Phelipe aguarda o fim da burocracia entre os clubes para viajar ao Rio de Janeiro para realizar exames médicos e assinar vínculo com o Botafogo.