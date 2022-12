Barbieri - Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

BarbieriAri Ferreira/Red Bull Bragantino

Publicado 05/12/2022 21:28

Futuro técnico do Vasco, Mauricio Barbieri esteve, nesta segunda-feira, no Rio de Janeiro e marcou presença em uma reunião com Abel Braga, novo coordenador técnico do clube, e Paulo Bracks, atual diretor executivo da Vasco/SAF.

Mauricio Barbieri e Abel Braga ainda não foram anunciados de maneira oficial pelo Vasco, mas já iniciaram o planejamento para 2023. Inclusive, um fator que pesou na hora de o treinador dizer "sim" ao projeto vascaíno é o fato de ter Abelão no cargo de coordenador técnico.

O Vasco, que está sem treinador desde a saída de Jorginho, deve oficializar a chegada de Barbieri e Abel Braga em coletiva nesta terça-feira, quando Paulo Bracks, às 11h, dará entrevista coletiva para responder a perguntas de jornalistas.