Diretor do Vasco, Paulo Bracks é quem comanda as negociações do clubeDaniel Ramalho / Vasco

Publicado 05/12/2022 18:02

O Orlando City, da MLS, conversa com o Vasco para contratar jogador da equipe carioca para reforçar o time B. O número de atleta ainda não está definido (pode ser um ou até mesmo dois, a depender de qual atleta), e a negociação não tem ligação com a operação envolvendo Junior Urso, volante liberado pela time norte americano para se transferir ao Cruzmaltino, mas reforça a bola relação entre as duas instituições.

Um nome estudado e pedido pelo Orlando City foi do volante Juninho, meia de 21 anos e cria das categorias de base do Vasco. O jovem dificilmente terá oportunidades em 2023 e pode ser usado nesta relação com o Orlando City ou até mesmo como moeda de troca em futuras negociações que a diretoria possa ter em busca de reforços.

Outros nomes, além do Juninho, foram colocados à disposição pelo Vasco para Orlando City analisar. As duas partes não têm pressa para bater o martelo, mas a tendência é que resolva na primeira quinzena de dezembro.

Inclusive, o Vasco está por detalhes para fechar a contratação de Mauricio Barbieri para o comando técnico da equipe. O contrato será válido por duas temporadas, e o jovem treinador terá Abel Braga como coordenador técnico no dia a dia.