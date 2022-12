Rodinei comemorando título da Libertadores, como titular, pelo Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 05/12/2022 18:00

Novo reforço do Olympiacos, Rodinei é esperado pelo clube grego neste final de semana para se apresentar e realizar os exames médicos. Agora ex-Flamengo, O lateral fechou com o time grego contrato válido por dois anos e meio (junho de 2025) depois de ser procurado por outras 12 equipes no Brasil e no exterior.

Antes de aceitar a proposta do Olympiacos, Rodinei foi procurado por Monza, da Itália, River Plate, da Argentina, Al Tawoun, da Arábia, Al Wahda, dos Emirados, Charlotte, dos Estados Unidos, Bahia, Cruzeiro, Atlético MG, Botafogo, Vasco, Santos, Internacional e Grêmio.



Dos clubes citados acima, a reportagem apurou que, pelo menos, Atlético-MG, River Plate e Grêmio formalizaram proposta oficial, mas o projeto apresentado pelo Olympiacos foi o que mais seduziu Rodinei. Além da proposta financeira ter sido boa, o fato de trabalhar na Europa também pesou na hora da escolha, pois, já com 30 anos, o jogador dificilmente teria uma outra chance como essa.

Cria do Avaí, Rodinei também tem passagens por Corinthians, Penapolense, Ponte Preta, Internacional e Flamengo. O clube carioca foi o time que o lateral mais defendeu: foram 223 jogos, e nove gols, além de muitos títulos conquistados, como duas Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro.