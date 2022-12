Hugo Souza - Gilvan de Souza

Publicado 01/12/2022 23:12

O goleiro Hugo Souza não seguirá no Flamengo em 2023 porque as partes entendem que chegou a hora de o jogador respirar novos ares. Com isso, representantes do atleta buscam clubes interessados e três surgiram como opção para o jovem na próxima temporada. Além de Estoril, de Portugal, e Vissel Kobe, do Japão, como informamos nos últimos dias, o AZ Alkmaar, da Holanda, também quer o arqueiro rubro-negro.

O Flamengo topa liberar Hugo Souza por empréstimo desde que o goleiro vá para uma equipe onde tenha a oportunidade de entrar em campo, de ser utilizado. O pensamento da diretoria é fazer com que a experiência internacional sirva como uma espécie de ‘valorização’ para a carreira do atleta. Se for sair para ser reservar é melhor ficar no Ninho.

Em 2022, Hugo Souza ganhou a confiança do técnico português Paulo Sousa, que o bancou como titular da equipe durante grande parte do primeiro semestre. Até que o contratado Santos assumiu o posto de primeiro goleiro. Com Dorival Júnior, as oportunidades diminuíram ainda mais.