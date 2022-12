Junior Santos pelo Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 01/12/2022 17:09

A primeira tentativa do Botafogo em ficar com Junior Santos em 2023 não deu certo. O Alvinegro enviou uma oferta ao Sanfrecce Hiroshima para ficar com o atacante até dezembro do ano que vem (sem compensação financeira), pois o empréstimo do atleta acaba neste mês, mas o pedido foi recusado pelos japoneses.

Desta forma, a única chance de Botafogo manter Junior Santos no elenco é pagar o valor da opção de compra, de 3 milhões de dólares, cerca de R$ 15 milhões de reais. O Alvinegro não pensa em fazer esse investimento para ficar com o atacante, mas não descarta fazer uma nova proposta ao time japonês, mas com moldes diferentes da primeira.

Júnior Santos chegou ao Botafogo na segunda janela de transferências e teve um gol e duas assistências em 15 partidas oficiais pelo Glorioso. O jogador está em Londres com a delegação para o amistoso diante do Crystal Palace, no próximo sábado.