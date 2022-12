Chay em ação com a camisa do Botafogo - Vitor Silva

Chay em ação com a camisa do BotafogoVitor Silva

Publicado 05/12/2022 18:03

Martelo batido: Chay não será aproveitado pelo Botafogo em 2023. O meia, que ao Alvinegro após período de empréstimo ao Cruzeiro, já foi comunicado pela diretoria que não está nos planos do técnico português.



Agora, o Botafogo e os representantes de Chay buscam uma alternativa para Chay. A preferência do Alvinegro, segundo apurou a reportagem com dirigentes alvinegros, é que o meia seja emprestado para um clube que irá disputar a Série A em 2023.

O jogador deixou os seus representantes no comando da situação e não quer decidir o futuro com pressa. Pelo contrário. Vai ouvir todos os projetos e propostas para poder tomar a melhor decisão.

Chay gostaria de ficar no Botafogo em 2023 para conseguir voltar a mostrar o bom futebol que apresentou em 2021, quando foi o principal jogador do Botafogo na campanha do acesso, com o técnico Enderson Moreira.

E por falar em Enderson Moreira, o treinador, que é entusiasta do futebol de Chay, pediu a contratação do meia à diretoria do Sport, que já iniciou as tratativas, mas as conversas ainda estão em estágio inicial.

Chay tem 32 anos e chegou ao Botafogo em 2021, após se destacar no Campeonato Carioca pela Portuguesa-RJ. Depois de grandes exibições pelo Alvinegro, ele foi comprado e assinou contrato válido até dezembro de 2024. Desde então, fez 50 jogos, marcou oito gols (todos em 2021) e deu 11 assistências (oito em 2021 e três em 2022).

Neste ano, com a chegada de Luis Castro, Chay se esforçou ao máximo para cair nas graças do técnico e fez diferentes funções na equipe, mas não foi o suficiente. O meia foi liberado pelo português no meio da temporada para ser emprestado ao Cruzeiro, clube que defendeu em seis jogos e deu uma assistência.