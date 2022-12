Figueiredo após acesso do Vasco à Série A - Reprodução Twitter Figueiredo

Publicado 06/12/2022 20:08

O Vasco está no mercado de reforços para a próxima temporada, mas não está deixando de lado os jogadores que serão aproveitados em 2023. É o caso de Figueiredo, que foi procurado pela diretoria para iniciar tratativas por uma renovação de contrato com uma valorização salarial.

As conversas foram iniciadas e estão em andamento entre Paulo Bracks, diretor do Vasco, e Cláudio Guadagno, representante de Figueiredo e quem tem boa relação com a diretoria vascaína. O Cruzmaltino sabe que o atual vínculo do atacante é longo (até dezembro de 2025), mas para afastar assédio de clubes do exterior, o que já aconteceu, a ideia é dar um aumento salarial ao jovem, que ainda tem vencimentos "patamar Sub-20", um dos menos do atual elenco.

Cria do Vasco, Figueiredo tem 21 anos e foi promovido ao time profissional neste ano, após se destacar pelo Sub-20, sendo, inclusive, artilheiro da Copinha 2022, com oito gols. No elenco profissional, foram 46 jogos, quatro gols e quatro assistências.

Na reta final da Série B, o atacante mostrou versatilidade e chegou a atuar de lateral sob o comando de Jorginho, quando o treinador precisou improvisar.