Wellington Rato - Divulgação Atlético-GO

Publicado 07/12/2022 22:32 | Atualizado 07/12/2022 22:37

O Vasco está em busca de reforços para a próxima temporada e tem nomes bem avaliados para tentar a contratação. Um deles é Wellington Rato, destaque do Atlético-GO. Paulo Bracks, diretor executivo vascaíno, até manteve contato com os representantes do meia-atacante, mas não formalizou oferta e vê o jogador ficar perto de assinar com o São Paulo. A informação do Cruzmaltino mais distante do jogador foi publicada primeiro pela página "Arena Cruzmaltina".

Nesta quarta-feira, o São Paulo apresentou uma nova oferta ao Atlético-GO e está próximo de sacramentar a contratação de Wellington Rato. O meia-atacante já aceitou o projeto tricolor e, mesmo tendo ofertas de outros clubes, como Fortaleza, quer se transferir para o Tricolor.

A operação ainda não foi fechada porque, mesmo o São Paulo melhorando a proposta, os números apresentados ainda estão abaixo daqueles ofertados pelo Fortaleza, que topa pagar R$ 5 milhões à vista. O Tricolor quer pagar R$ 4 milhões parcelado. Por conta disso, o Atlético-GO faz jogo duro e quer fechar o atleta com o Leão de Pici.

Porém, a vontade de Wellington Rato está fazendo a diferença e, na base da paciência, o São Paulo está cada vez mais perto de conseguir a contratação do meia-atacante. Inclusive, em um almoço com os seus representantes nesta quarta-feira, Rato voltou a deixar claro que quer fechar o contrato com o São Paulo, válido por três temporadas.