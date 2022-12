Pedro Raul - Divulgação Goiás

Publicado 11/12/2022 21:03 | Atualizado 11/12/2022 21:15

O anúncio oficial do Vasco da contratação de Pedro Raul está por exames médicos. O atacante fará os testes físicos nesta segunda-feira e, aprovado, assinará o vínculo com o time carioca de pelo menos três anos para iniciar a pré-temporada com os demais atletas do clube. Segundo apurou a reportagem, o Cruzmaltino pagará US$ 2 milhões, cerca de R$ 10,4 milhões, que pagará de forma parcelada.

Inclusive, Abel Braga, novo diretor técnico do Vasco, já conversou com Pedro Raul para passar ao jogador o projeto do clube e demonstrar ainda mais confiança para ter o atacante em 2023.

A informação dos exames médicos foi publicada primeiro por Marco Vasconcellos, da Rádio Tupi, e confirmada pela reportagem.

A negociação para ter Pedro Raul não foi fácil. O Vasco, para convencer o Kashiwa Reysol a vender o atacante não foi fácil. Primeiro pela forte concorrência, pois o atacante se valorizou no mercado após grande temporada pelo Goiás, marcando 26 gols e duas assistências em 50 jogos disputados.

Um clube que ficou muito perto de ter Pedro Raul foi o Cruz Azul, do México, que ofereceu um contrato milionário ao jogador, mas o atacante optou pelo projeto do Vasco.